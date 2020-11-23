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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«عمليات القومي للإعاقة» تتابع التصويت في إعادة انتخابات النواب

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 12:33 م
انتخابات النواب
انتخابات النواب
محمد الشريف
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تواصل غرفة العمليات المركزية بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أعمالها اليوم في متابعة تصويت الناخبين خلال جولة الإعادة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب؛ والمقرر إجراؤها يومي الإثنين والثلاثاء 23 و24 نوفمبر الجاري، في دوائر 13 محافظة.

وتستقبل غرفة عمليات المجلس استفسارات وشكاوى الناخبين من ذوي الإعاقة على الخط الساخن الخاص بالمجلس على رقم 16736؛ وتتلقى الغرفة الاستفسارات والصور وغير ذلك من خلال خدمة الواتس آب على رقمي 01551816614- 01285588657 ومن خلال الصفحة الرسمية للمجلس على فيسبوك https:www.facebook.comNCPDEGYPT، وذلك للتيسير على مجموعة كبيرة من ذوي الإعاقة في عملية الانتخاب والرد على استفساراتهم وحثهم على المشاركة والتصويت.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، انطلاق ماراثون أول أيام التصويت بجولة الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2020، داخل جمهورية مصر العربية، فى تمام التاسعة، من صباح اليوم الإثنين، ويستمر التصويت حتى التاسعة مساء، مع السماح لأخر ناخب موجود داخل الحرم الانتخابي بالإدلاء بصوته على أن يستكمل التصويت فى ذات المواعيد غدا الثلاثاء.

وبدأ الناخبون فى 13 محافظة، التوافد مبكرًا على مراكز الاقتراع، حيث اصطفوا أمام اللجان فيما سمح القضاة المشرفون عليها بإدخال الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى جولة الاعادة من المرحلة الأولى لانتخابات برلمان 2020، دون أى معوقات.

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