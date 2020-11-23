«المصري لحقوق الإنسان»: هدوء نسبي وانتظام مواعيد فتح اللجان بالمحافظات

الدائرة الأولى: مركز ومدينة بنى سويف فى اللجان التالية

الدائرة الثانية: مركز ومدينتي ناصر ومركز ومدينه الوسطى:

محافظة قنا:

محافظة الأقصر:

محافظة المنيا

رصد متابعو التحالف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، هدوء نسبي في الساعة الأولى لانتخابات الإعادة للجولة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2020.ورصد متابعو التحالف هدوءًا نسبيًا والتزامًا صارم من القضاء ببدء عملية التصويت في موعدها المقرر في التاسعة صباحًا، وذلك في محافظات بنى سويف، الأقصر، قنا، المنيا، أمام بعض اللجان.وجاءت اللجان التي تم رصدها كالتالي:محافظة بنى سويف- لجنة مدرسة الشهيد سعيد محمد محمد حسن- لجنة المجلس القروي بقرية باروط- لجنة مدرسة الدوية الإعدادية المشتركة قرية الدوية- لجنة المدرسة الاعدادية المشتركة بكفر الجزيرة- لجنة المدرسة الابتدائيه بنين بقرية طحابوش- لجنة معهد كوم ابو راضي الابتدائي قرية كوم ابو راضي- لجنة مدرسة اليعقوبي الابتدائية بقرية ابويط.- لجنة 14، 15، 16، مدرسة حجازى قبلى الإعدادية.- لجنة 23، مدرسة حجازة قبلى الابتدائية.- لجان 132، 133، لجنة مدرسة بحري البلد نقادة.- لجنة 22، 23 مجمع المدارس المريس، الاقصر.- لجان 182، 183، 184، 185، مدرسة كفر المنصور الرسمية.- لجان 189، 190، 191، مدرسة المنصورة الابتدائية الجديدة.- لجنة 152، 153 مدرسة العروبة الجديدة، دائرة مطاي وسمالوط.