ورقة الحظ.. كولومبى يربح 13 مليار بالصدفة

أفادت وسائل إعلام كولومبية بأن مواطنا من مدينة ميديلين فاز بـ13 مليار بيزو (3.5 مليون دولار) بعد أن اشترى ورقة يانصيب من صيدلية بالمدينة.وقالت شركة "Baloto" التي تدير اليانصيب الذي يحمل نفس الاسم، إن هذه هي المرة الثانية في التاريخ التي يفوز فيها أحد سكان ميديلين بالجائزة الكبرى في السحب.وتعود المرة الأولى التي فاز بها أحد المقيمين في المدينة بالجائزة إلى 8 سبتمبر 2018، وكانت قيمتها وقتها 26 مليار بيزو.