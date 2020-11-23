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رئيس التحرير التنفيذي
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منوعات

خطر جديد يهدد النظام الصحى فى غزة

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 04:39 ص
النظام الصحى فى
النظام الصحى فى غزة
وكالات
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قال مستشارون للصحة العامة، إن الزيادة الحادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا في قطاع غزة قد تتسبب في عجز النظام الصحي عن استيعاب المرضى في القطاع بحلول الأسبوع المقبل.

وسجلت غزة، التي يعاني سكانها الذين يقدر عددهم بنحو مليوني نسمة من الزحام والفقر، نحو 14 ألف حالة إصابة و65 وفاة بفيروس كورونا، معظمهم منذ شهر أغسطس.

وقال عبدالرؤوف المناعمة، اخصائي الأحياء الدقيقة وعضو اللجنة الاستشارية الصحية لمواجهة فيروس كورونا في غزة، إن مرضى كوفيد-19 يشغلون 79 جهازا من 100 جهاز تنفس صناعي موجودة في غزة.

وأضاف: "خلال 10 أيام إذا بقيت الأمور على هذه الوتيرة من الارتفاع لن يكون النظام الصحي قادرا على استيعاب هذه الحالات‭
وبالتالي سيكون هناك حالات بحاجة لعناية مكثفة لن تجد لها مكانا في المشافي"، مشيرا إلى أن معدل الوفيات البالغ حاليا 0.05 في المئة بين مرضى كوفيد-19 قد يرتفع".

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