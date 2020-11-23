مواعيد القطارات اليوم الإثنين 23-11-2020
الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 06:41 ص
هبه محمدطباعة
أعلنت وزارة النقل وهيئة السكك الحديد، تسيير عدد من الرحلات للوجهين القبلي والبحري، مصحوبة بجداول تشغيل مواعيد القطارات المعلنة رسميًا.
ويكشف "الدستور"، في تقريره اليومي، عن مواعيد القطارات اليوم الإثنين 23-11-2020 في القاهرة وجميع المحافظات، كالتالي:
تعرف على مواعيد قطارات الصعيد اليوم الإثنين 23-11-2020:
موعد قطار رقم 1143 اليوم الإثنين 23-11-2020 - مميز
يبدأ في التحرك من محطة مغاغة في الساعة 6:20 وينهي رحلته في القاهرة.
موعد قطار رقم 935 اليوم الإثنين 23-11-2020 - مكيف
يتحرك القطار في تمام الساعة 12:40 من الأقصر، يصل محطته النهائية في المنيا الساعة 18:30.
موعد قطار رقم 1935 اليوم الإثنين 23-11-2020 - مكيف
ويبدأ القطار في التحرك الساعة 7:00 من المنيا، ويصل المحطة النهائية في القاهرة بتمام الساعة 10:05.
مواعيد القطارات المميزة اليوم الإثنين 23-11-2020:
موعد قطار رقم 956 اليوم الإثنين 23-11-2020 - مختلط
يتحرك القطار من محطة بورسعيد في الساعة 13:00 وينهي رحلته في القاهرة الساعة 17:25.
موعد قطار رقم 954 اليوم الإثنين 23-11-2020 - مختلط
يتحرك القطار في تمام الساعة 12:40 من الإسماعيلية، يصل القاهرة في الساعة 15:50.
موعد قطار رقم 966 اليوم الإثنين 23-11-2020 - مختلط
يبدأ القطار في التحرك من محطة دمياط في الساعة 12:15 ويصل القاهرة في الساعة 18:15.
موعد قطار رقم 586 اليوم الإثنين 23-11-2020 - مختلط
ينطلق القطار بالتحرك بتوقيت الساعة 14:15 من الإسكندرية، ويصل طنطا الساعة 16:20.
موعد قطار رقم 948 اليوم الإثنين 23-11-2020 - مختلط
يبدأ القطار في التحرك بداية من المنصورة بتوقيت الساعة 6:30 ويصل القاهرة في الساعة 9:05.
موعد قطار رقم 662 اليوم الإثنين 23-11-2020 - ركاب
يبدأ القطار في التحرك من محطة التحرير من الساعة 6:00 ويصل القاهرة في تمام الساعة 8:35.
موعد قطار رقم 268 اليوم الإثنين 23-11-2020 - ركاب
يبدأ القطار في التحرك بداية من محطة المنصورة في تمام الساعة 12:30 ويصل المحطة النهائية في طنطا في تمام الساعة 14:05.
موعد قطار رقم 1116 اليوم الإثنين 23-11-2020 - مكيف
يبدأ القطار في التحرك من الإسكندرية إلى محطة قطار سكة حديد أبوحمص، ويبدأ في التحرك من الساعة 2:25 مساء.
موعد قطار رقم 12 اليوم الإثنين 23-11-2020 - مميز
يتحرك القطار بداية من الإسكندرية إلى محطة القاهرة، ويتوقف في عدد من المحطات ومنها: سيدي جابر- طوخ- بركة السبع- شبرا الخيمة- كفر الدوار.
ويكشف "الدستور"، في تقريره اليومي، عن مواعيد القطارات اليوم الإثنين 23-11-2020 في القاهرة وجميع المحافظات، كالتالي:
تعرف على مواعيد قطارات الصعيد اليوم الإثنين 23-11-2020:
موعد قطار رقم 1143 اليوم الإثنين 23-11-2020 - مميز
يبدأ في التحرك من محطة مغاغة في الساعة 6:20 وينهي رحلته في القاهرة.
موعد قطار رقم 935 اليوم الإثنين 23-11-2020 - مكيف
يتحرك القطار في تمام الساعة 12:40 من الأقصر، يصل محطته النهائية في المنيا الساعة 18:30.
موعد قطار رقم 1935 اليوم الإثنين 23-11-2020 - مكيف
ويبدأ القطار في التحرك الساعة 7:00 من المنيا، ويصل المحطة النهائية في القاهرة بتمام الساعة 10:05.
مواعيد القطارات المميزة اليوم الإثنين 23-11-2020:
موعد قطار رقم 956 اليوم الإثنين 23-11-2020 - مختلط
يتحرك القطار من محطة بورسعيد في الساعة 13:00 وينهي رحلته في القاهرة الساعة 17:25.
موعد قطار رقم 954 اليوم الإثنين 23-11-2020 - مختلط
يتحرك القطار في تمام الساعة 12:40 من الإسماعيلية، يصل القاهرة في الساعة 15:50.
موعد قطار رقم 966 اليوم الإثنين 23-11-2020 - مختلط
يبدأ القطار في التحرك من محطة دمياط في الساعة 12:15 ويصل القاهرة في الساعة 18:15.
موعد قطار رقم 586 اليوم الإثنين 23-11-2020 - مختلط
ينطلق القطار بالتحرك بتوقيت الساعة 14:15 من الإسكندرية، ويصل طنطا الساعة 16:20.
موعد قطار رقم 948 اليوم الإثنين 23-11-2020 - مختلط
يبدأ القطار في التحرك بداية من المنصورة بتوقيت الساعة 6:30 ويصل القاهرة في الساعة 9:05.
موعد قطار رقم 662 اليوم الإثنين 23-11-2020 - ركاب
يبدأ القطار في التحرك من محطة التحرير من الساعة 6:00 ويصل القاهرة في تمام الساعة 8:35.
موعد قطار رقم 268 اليوم الإثنين 23-11-2020 - ركاب
يبدأ القطار في التحرك بداية من محطة المنصورة في تمام الساعة 12:30 ويصل المحطة النهائية في طنطا في تمام الساعة 14:05.
موعد قطار رقم 1116 اليوم الإثنين 23-11-2020 - مكيف
يبدأ القطار في التحرك من الإسكندرية إلى محطة قطار سكة حديد أبوحمص، ويبدأ في التحرك من الساعة 2:25 مساء.
موعد قطار رقم 12 اليوم الإثنين 23-11-2020 - مميز
يتحرك القطار بداية من الإسكندرية إلى محطة القاهرة، ويتوقف في عدد من المحطات ومنها: سيدي جابر- طوخ- بركة السبع- شبرا الخيمة- كفر الدوار.