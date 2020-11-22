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الثقافة

سميحة أيوب: محمود مرسي رجل عظيم لن يجود الزمان بمثله

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 11:03 م
سميحة أيوب
سميحة أيوب
نضال ممدوح
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شهد فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، أمسية ليلة في حب الفنان محمود مرسي بصالون الفنانة مديحة حمدي الثقافي الذي استضافته قاعة سينما الهناجر ـ بساحة الأوبرا ـ التابعة لقطاع الصندوق، مساء اليوم.

استضاف الصالون سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، ونجلها علاء محمود مرسي ونخبة من زملاء وتلامذة الفنان الكبيرالراحل، وعدد من الفنانيين والمعجبين منهم الفنانة سميرة عبد العزيز، الفنان مجدي صبحي، الفنانة عزة لبيب، والفنانة ميرال.

بدأت فقرات الصالون الذي قدمته الفنانة مديحة حمدي وإدارة هشام أبو سعده بعرض فيلم تسجيلي عن الفنان الكبير، أعقب ذلك الحديث عن نشأة الفنان الكبير بالإسكندرية ونجاحه في التوجيهية بتفوق، حيث كان الأول على القطر المصري، ثم التحاقه بكلية الآداب قسم الفلسفة، ومشاركته في مسرح الجامعة من خلال مسرحية "أوديب ملكا " التي حضرها الدكتور طه حسين الذى هنأه على أدائه الفذ، ثم استقالته من عمله كمدرس وسفره إلى باريس لتعلم الإخراج، وبعثته إلى إيطاليا وعمله بعد عودته بالبرنامج الثانى (البرنامج الثقافى الآن) بالإذاعة المصرية، ثم التحاقه بالتليفزيون كمذيع إلى أن عرض عليه المنتج رمسيس نجيب بطولة أول أفلامه "أنا الهارب" عام 1962.

كما تحدثت سيدة المسرح العربى عن لقائها الأول بالعملاق الكبير، وتحدثت عن الزوج والإنسان وموافقة الإنسانية وتحضره وتواضعه، وقالت "رجل عظيم لن يجود الزمان بمثله"، وموقفه الشهير أثناء عمله بهيئة الإذاعة البريطانية وتقديم استقالته على الهواء خلال العدوان الثلاثى على مصر، حيث قال جملته الشهيرة «لن استطيع أن أتحدث عن بلدى من بلد تضربها».

وتناولت الفنانة سميرة عبد العزيز عملها معه بحلقات «ولاده وابن زيدون» التي أذيعت في BBC وقالت إنه عظيم على المستوى الفنى والإنسانى.

كما تناول الصالون أشهر أدوار محمود مرسي ومنها: "عتريس" في فيلم "شىء من الخوف"، "بدران" في فيلم "أمير الدهاء"، "ضابط السجن فتحي عبد الهادي" في فيلم "ليل وقضبان"، وقدم العديد من المسرحيات والتمثليات الإذاعية والمسلسلات التليفزيونية من أشهرها "الرجل والحصان" 1982م، "أبو العلا البشري" 1986م.

واختتم الصالون بشهادة نجله الدكتور علاء محمود مرسى وعلاقه الصداقة التى كانت بينهما وتأثره بشخصيه والده، وتخلله فقرات شعرية للشاعر سراج الدين عبد القادر، وفقرات غنائية مع المطربة نهلة خليل والمطرب ماهر محمود.

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