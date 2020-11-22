نصيحة من «أولياء أمور مصر» للطلاب بممارسة رياضة المشي

طرح ائتلاف أولياء أمور مصر، برئاسة داليا الحزاوي، سؤالًا على الأمهات نص على: «الدراسة هذه السنة بتكون أيام محددة وحركة الأبناء قليلة، بتعملوا إيه عشان تحافظوا على أولادكم من زيادة الوزن خصوصا الشتاء القادم؟»ولاقى السؤال تجاوب أولياء الأمور وهناك مَن وجد أن الرياضة مهمة وممكن المشي والاهتمام بالغذاء الصحي أيضًا، وانتظام مواعيد الوجبات والبعد عن الوجبات السريعة والمقرمشات.وقالت داليا الحزاوي، مؤسِّسة ائتلاف أولياء أمور مصر، إن هناك أولياء أمور يعانون مع أبنائهم أثناء الدراسة في فقدان الوزن، وذلك من الضغط العصبي أثناء الدراسة.وأضافت مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر، أنه مع وجود فيروس كورونا واتخاذ المدارس والجامعات قرارًا بتقليل عدد مرات الحضور والاتجاه نحو التعليم عن بعد: "هنا بدأت المشكلة فقلة الحركة أدت إلي زيادة وزن الطلاب".ونصحت الخزّاوي أولياء الأمور بضرورة الاهتمام بتناول الخضراوات والفاكهة واستبدال الأطباق الغنية بالسعرات بأخرى أقل، وتابعت بضرورة ممارسة رياضة المشي، واستخدام السلالم بدل المصعد الكهربائي: "لا بدّ أن نكون قدوة كأمهات وآباء للأبناء في الاهتمام بمتابعة الوزن وممارسة الرياضة".