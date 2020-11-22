«المالية»: صرف الشريحة 2 من قرض «صندوق النقد» قبل نهاية 2020

قال محمد معيط، وزير المالية، إن الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي ضمن اتفاق الاستعداد الائتماني البالغة قيمته الإجمالية 5.2 مليار دولار لمدة 12 شهرًا، من المتوقع صرفها قبل نهاية العام الجاري.وقال محمد معيط، خلال اتصال هاتفى مع إحدى الفضائيات، إنه من المتوقع صرف الشريحة الثانية بقيمة 1.6 مليار دولار قبل نهاية 2020، مؤكدًا أنه سيتم توجيه تلك القروض إلى الموازنة العامة للدولة.وكان فريق مراجعة الأداء الأولى لصندوق النقد الدولي قد توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن صرف الشريحة الثانية، ومن المنتظر أن يصرف الصندوق التمويل بمجرد موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي خلال الأسابيع المقبلة.ومن المقرر أن ترفع الشريحة الثانية إجمالي التمويل الذي تلقته مصر من الصندوق بموجب اتفاق الاستعداد الائتماني إلى 3.6 مليار دولار، بعد صرف ملياري دولار الصيف الماضي، بالإضافة إلى 2.8 دولار في مايو ضمن أداة التمويل السريع مخصصة لتلبية احتياجات التمويل العاجلة لميزان المدفوعات التي نتجت عن جائحة "كوفيد- 19".وأكد محمد معيط أن أداء الاقتصاد فى ظل جائحة "كورونا" ما زال يحظى بإشادة المؤسسات الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد، حيث جاءت المؤشرات الاقتصادية أفضل مما توقعته هذه المؤسسات.وقال إن هذه الإشادات جاءت مجددًا فى التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي، عقب انتهاء اجتماعات المراجعة الأولى لأداء البرنامج الاقتصادى المصرى خلال الأسبوعين الماضين، فى إطار الاتفاق للاستعداد الائتمانى الممتد؛ بما ينعكس إيجابيًا على مناخ الاستثمار بمصر، خاصة فى أوساط ودوائر المال والأعمال الدولية والمحلية.وأضاف: "يُسهم ذلك في جذب مزيد من الاستثمارات، وتوفير فرص عمل جديدة، واستدامة رفع معدلات النمو للناتج المحلى، وخفض نسب الدين والعجز، وتعظيم القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية، على النحو الذى يُمكّن الدولة من زيادة أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم، وحماية الفئات الأكثر تعرضًا للمخاطر ودعم القطاعات المتأثرة بالجائحة، بما يشعر معه كل فئات الشعب بثمار التنمية الشاملة، والإصلاح الاقتصادي".