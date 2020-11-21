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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جنوح عبّارة على متنها 400 إلى ساحل فنلندا

السبت 21/نوفمبر/2020 - 11:51 م
ساحل فنلندا
ساحل فنلندا
عبير سليم
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جنحت عبارة تابعة لشركة «فايكنج جريس» على متنها أكثر من 400 إلى ساحل ميناء ماريهامن الفنلندي في بحر البلطيق.

وكانت العبارة تنفذ رحلة من ستوكهولم إلى جزر آلاند الفنلندية، حسبما نقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية اليوم.

وقالت شركة «فايكينج لاين» صاحبة السفينة، إنها كانت تقل 331 راكبا و98 فردا هم طاقم العبارة، وأن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات، فيما يقوم الغواصون بفحص بطن السفينة.

ولم يتم ذكر سبب الحادث، لكن كانت الرياح عاتية جدا في المنطقة، عند وقوع الحادث.

وبقي الركاب على متن السفينة، ولاحقا سيعرض عليهم مواصلة الرحلة على متن سفن أخرى.

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