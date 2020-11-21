غدًا.. «رجال الأعمال» تناقش أهمية التعليم الفني في دعم الاقتصاد

تعقد لجنة تنمية الموارد البشرية والتعليم والتدريب الفني بجمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة الدكتور محمد هلال رئيس اللجنة، اجتماعًا، بمقر الجمعية، غدًا الأحد.ويناقش اللقاء عددا من الموضوعات الهامة، أبرزها أهمية تطوير التعليم الفني لدعم الاقتصاد الوطني نحو تعليم فني جديد في مصر، إضافة إلى استعراض استراتيجية تطوير نظام التعليم الفني في مصر بما يحقق "رؤية مصر 2030".ومن المقرر حضور الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لفنون التعليم الفني، والدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، والمهندس على عيسي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين.