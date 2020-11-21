وزير المالية لمطلقي شائعات تخفيض الرواتب: «حسبي الله ونعم الوكيل»

رد الدكتور محمد معيط وزير المالية، على ما تردد عن تخفيض الرواتب لبعض الفئات، وتخفيض الدعم، قائلا إنها غير صحيحة على الإطلاق.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "انحياز تام من القيادة السياسية والحكومة للمواطنين".





وأردف: "ماكينة الشائعات اللي بتشتغل ليل نهار تقول الحقوا هيخفضوا، مبنقولش غير حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، احنا منحازين لبلدنا وشعبنا، وكل حاجة نقدر نعملها".