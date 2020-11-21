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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب: «قمت بعمل مذهل لمواجهة كورونا»

السبت 21/نوفمبر/2020 - 08:45 م
ترامب
ترامب
محمد عمر
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أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، أمام قمة مجموعة دول العشرين، إن إدارته قامت بعمل كبير على الصعيد الاقتصادي للحد من تداعيات فيروس كورونا.

وقال ترامب خلال مشاركته بقمة العشرين افتراضيا برئاسة السعودية، عن سعادته للمشاركة في اجتماعات العشرين، قائلا: "كان لي شرف العمل معكم وأتطلع للمزيد مستقبلا ولفترة طويلة".

وشدد الرئيس الأمريكي على أنه قام بـ"عمل مذهل للغاية خلال فترة ولايته على الصعيد الاقتصادي، وفي مواجهة كورونا".

فيما أكدت مصادر مطلعة أن ترامب لم يطل في كلمته وغادر الجلسة وتسلّم وزير الخزانة مكانه لاستكمال باقي فعاليات الجلسة.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، السبت، خلال مشتركته بقمة مجموعة دولة العشرين، أن القاح ضد فيروس كورونا كورونا "كوفيد 19"، سيكون متوفرا قبل نهاية العام الجاري.

وأعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، السبت، خلال مشاركتها بالقمة عن مساهمة برلين بأكثر من نصف مليار يورو لدعم تطوير لقاح لفيروس كورونا "كوفيد 19".

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