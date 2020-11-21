تصدير أزمات.. الإخوان يروجون لغرق المصريين في المحافظات

- "الإسكندرية بتغرق"

- "تركيا مش بتغرق"

توجه الجزيرة كافة أذرعها الإعلامية لتشويه كيان الدولة المصرية والتشكيك في الجهود التي تبذلها الدولة، مستعينة بشعار "تصدير الأزمات" هادفة زعزعت الثقة بين المواطنين والحكومة، لتقع تلك القنوات الممولة في "الازدواجية"بين تصدير الأزمات في مصر والتشويش على الأزمات التي تحدث في تركيا.استعانت "الأفواه الممولة" بمشاهد من السيول التي ضربت الإسكندرية أمس، مثيرة حولها العديد من الشكوك في جهود الدولة، غير مراعية أن الإسكندرية من ضمن المناطق التي يسقط بها سيول، وأنها ظاهرة طبيعية تحدث في كافة أنحاء العالم، مستعينة بأسلوب "تصدير الأزمات" وتهويل المشاهد، كما تسلط الضوء على الجزء الصغير التي تضرر من ضمن صورة كبيرة نجحت بها محافظة الإسكندرية في الحفاظ على الأرواح.في حين أن تركيا تشهد هي الأخرى سيول وأمطار غزيرة، كما يحدث بها العديد من الكوارث، ففي أغسطس من العام الماضي، ضربت مدينة إسطنبول عاصفة قوية محملة بالأمطار، أودت بحياة أحد المشردين، وتتسببت في إغراق أجزاء من البازارات الكبيرة الشهير بمياه السيول، وحينها عثر على مشرد جثة هامدة في نفق بحي أونكابانه، بعد أن غرق على ما يبدو بمياه السيول، لتتجاهل قنوات الإخوان وقتها، تلك السيول التي ضربت إسطنبول، والتي كشفت حجم الإهمال في المرافق الذي ضرب تركيا، إلا أنها ركزت فقط على الأمطار التي شهدتها مصر الأيام الماضية.