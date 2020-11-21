«جونسون»: نشكر السعودية على رئاسة قمة العشرين

أعرب رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، عن تقديره للمملكة العربية السعودية، لاستضافتها أعمال قمة مجموعة العشرين في ظل جائحة كورونا.وقال جونسون في كلمته خلال اجتماع قمة العشرين بالمملكة: "لسوء الحظ، شاءت الظروف ألا نتمكن من الاجتماع في السعودية، فلا يمكنني الحضور إلى السعودية للقاء الجميع شخصيًا، لكنني أريد توجيه الشكر إلى الملك سلمان لرئاسة المملكة لمجموعة العشرين في هذا الوقت المضطرب".وأضاف: "بينما تجتمع مجموعة العشرين في السعودية بعطلة نهاية الأسبوع هذه، علينا تجديد التزامنا ببذل كل المساعي الممكنة للقضاء على الجائحة وحماية حياة الناس ومعيشتهم".وأكد: "إن استغلينا براعتنا ومواردنا المشتركة في مجموعة العشرين، يمكننا رسم سبيلنا للخروج من الجائحة وبناء مستقبل أفضل".