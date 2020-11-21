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حوادث

أسماء المتوفين والمصابين في حادث تصادم صحراوي أطفيح

السبت 21/نوفمبر/2020 - 01:26 م
حادث تصادم
حادث تصادم
مريم جبل _ عمرو المزيدي
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وقع حادث مروري بين مينى باص وميكروباص بالطريق الصحراوي بمنطقة أطفيح، ونتج عنه وفاة 4 أشخاص وإصابة 9.

وأسماء المصابين هم: "حسن.ع.م" 22 سنة مصاب بكدمات متفرقة، و"محمد.أ.ع" 7 سنوات اشتباه ارتجاج بالمخ، و"أشرف.ع" 37 سنة مصاب بكسور، و"حسن.س.إ"45 سنة، مقيمون محافظة أسيوط، و"راضي.ر"37 سنة، و"خميس.م.ع" 32 سنة مقيمون بدائرة مركز شرطة أطفيح، و"طارق.س." 27 سنة، و"محمد.ع.ف" 21 سنة مصاب بكدمة بالرأس"، كما توفى في الحادث "حسن.ق.م"، و"على.م"، و"عامر.ح"، و"حماده.ع" مقيمون بمحافظة أسيوط، وتم نقل المصابين والمتوفين إلى مستشفى أطفيح المركزي.

كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغا بوقوع حادث مروري بمنطقة أطفيح، وانتقل رجال المرور إلى المكان، وتم رفع حطام الحادث وتسيير حركة السيارات للقادم من جنوب الجيزة اتجاه أبو النمرس وسط تواجد الخدمات المرورية بكافة محاور المحافظة.

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