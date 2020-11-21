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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

القوات الإثيوبية تعلن سيطرتها على مدينة جديدة بتيجراي

السبت 21/نوفمبر/2020 - 12:00 م
القوات الإثيوبية
القوات الإثيوبية
مروة عنبر
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أعلنت الحكومة الإثيوبية، اليوم السبت، أن قواتها سيطرت على مدينة آديجرات، ضمن إطار حملة عسكرية تنفذها في إقليم تيجراي.

وأفاد مكتب لجنة حالة الطوارئ الحكومية، في بيان نشره على حسابه بتويتر، بأن مدينة آديجرات حررت بالكامل من قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي.

وأكدت اللجنة أن القوات الحكومية تواصل التقدم نحو مركز الإقليم مدينة ميكيلي، الواقعة على بعد نحو 115 كلم.

ونفى المكتب مزاعم مفادها أن الاجتماعات التي سيعقدها رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد مع مبعوثين لرئيس الاتحاد الأوروبي سيريل رامافوزا ستتناول وساطة بين حكومة أديس أبابا والجبهة الشعبية لتحرير تيجراى.

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