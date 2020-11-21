أكبر الأضرحة وسرق 3 مرات.. 10 معلومات عن مسجد الإمام الشافعي

ويرصد "الدستور"، في التقرير التالي، 10 معلومات عن مسجد الإمام الشافعي



افتتح، أمس الجمعة، مسجد الإمام الشافعي التاريخي بعد أعمال الترميم والصيانة، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، ومحافظ القاهرة، بتكلفة حوالي 13 مليون جنيه، بتمويل من وزارة الأوقاف.وعلى مدار السنوات الماضية، عانى مسجد الإمام الشافعي من الإهمال فضلا عن تعرضه للسرقة، بالرغم من أن المسجد يمثل علامة بارزة في التاريخ الإسلامي.1- داخله ضريح الإمام الشافعي، وهو من أكبر أضرحة مصر على الإطلاق، فهو يتكون من مساحة مربعة طول ضلعها من الداخل 15 مترا، وله جدران سميكة، ما يؤهلها لحمل قبة ضخمة، والباب الخارجي له مصراعان من الفضة، عرض كل منهما 98 سنتيمترا، وارتفاعه 3 أمتار.2- بني المسجد في عهد السلطان الكامل الأيوبي سنة 1211م، وبنيت وجهاته بالحجر، وحليت أعتاب الشبابيك بكتابات كوفية، وله منارة على شاكلة المنارات المملوكية، ومنبره مطعم بالسن.3- حازت قبة المسجد على اهتمام الملك الأيوبي، فهي تعد قبة كبيرة من أجمل القباب فى مصر، وهي خشبية ومكسوة بالرصاص وقد كسيت جدرانها من الداخل بالرخام، وفي جدارها الشرقي ثلاثة محاريب.4- ظلت المقبرة موضع تكريم الزائرين، يقصدونها بالزيارة والتبرك غير أنها بقيت ساحة حتى عنى بها صلاح الدين، حيث قام ببناء المدرسة الصلاحية بجوار قبر الشافعي، لتكون مدرسة ومسجدا، وتم الانتهاء منها في سنة 1179 مترا.5- جددها الأمير عبدالرحمن، وأنشأ سبيلا على يسار باب القبة باقية وجهته حتى يومنا هذا، بالإضافة إلى الخديو توفيق باشا، الذي قام بتجديد المسجد سنة 1189م ليصبح على ما هو عليه الآن.6- يعد ضريح الشافعي المغطى بقبة خشبية مزدوجة من أعظم مباني العصور الوسطى وأجملها زخرفة.7- اشتهرت قبة الشافعي بالعشاري فوقها، وهو مركب صغير مثبت في هلال.8- يقع المسجد في حي الإمام الشافعي شرق القاهرة إلى الجنوب من قلعة صلاح الدين، حيث يمكن الوصول إليه من ميدان السيدة عائشة، وأنشئ المسجد تعظيما للإمام الشافعي.9- تعرض مسجد الإمام الشافعي للسرقة 3 مرات خلال الثماني سنوات الأخيرة.10- عام 2009 تمت سرقة حشوة خشبية من داخل المسجد، وفي سنة 2014 تمت سرقة 5 حشوات أثرية، وفي المرة الثالثة تعلقت السرقة بالباب الخشبي لمقصورة السلطان الكامل بالمسجد.