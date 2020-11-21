انطلاق «قمة العشرين» فى السعودية اليوم

تستضيف العاصمة السعودية الرياض، اليوم السبت وغدًا، قمة لقادة مجموعة العشرين، وهي الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي، وتهدف لإيجاد توافق دولي حول القضايا الاقتصادية المطروحة في جدول الأعمال.ومن المقرر أن يرأس الملك سلمان بن عبدالعزيز، أعمال الدورة الخامسة عشرة لاجتماعات القمة التي ستعقد بشكل افتراضي، في ضوء الأوضاع العالمية المرتبطة بوباء كورونا، وذلك بمشاركة عدد من قادة الدول، ومنظمات دولية وإقليمية.وكشف مسئول بارز بالإدارة الأمريكية عن مشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في القمة الافتراضية لزعماء دول مجموعة العشرين.ويضم جدول أعمال القمة عددًا من القضايا، أهمها، الطاقة والمناخ والاقتصاد الرقمي والرعاية الصحية والتعليم.من جانبها، قامت أمانة رئاسة مجموعة العشرين بتصميم صورة جماعية افتراضية لقادة دول المجموعة، وعرضتها على جدران حي الطريف في الدرعية التاريخية، توثيقًا لإقامة القمة في السعودية.كما ستسهم استضافة القمة في طرح القضايا التي تهم منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.