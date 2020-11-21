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السبت 21 نوفمبر 2020 الموافق 06 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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وزير التعليم: عجز 4000 تابلت بمدارس الإسكندرية وتسليمهم غدا
السبت 21/نوفمبر/2020 - 08:01 ص
نورهان عبدالرحمن
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التابلت
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