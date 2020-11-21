دراسة: تناول المانجو يساعد على تقليل تجاعيد الوجه

وجدت دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة كاليفورنيا، أن تناول نوع من المانجو، يعرف بإسم "مانجو أتولفو"، المعروف أيضًا باسم "العسل" أو "مانجو الشمبانيا"، قد يكون له فائدة أخرى - تقليل تجاعيد الوجه لدى النساء الأكبر سنًا ذوات البشرة الفاتحة.فقد لوحظ أن السيدات اللاتى تخطين مرحلة سن اليأس وتناولن نصف كوب من مانجو "أتولفو" أربع مرات فى الأسبوع، إنخفاضا بنسبة 23% في التجاعيد العميقة بعد شهرين وانخفاضًا بنسبة 20 % بعد أربعة أشهر.وقالت الدكتورة فيفيان فام، رئيس قسم التغذية فى جامعة "كاليفورنيا": "هذا تحسن كبير في التجاعيد لكن النتائج محددة للغاية وتأتي مع تحذير"وأضافت: "النساء اللائي تناولن فنجانًا ونصفًا من المانجو في نفس الفترات الزمنية شهدن زيادة في التجاعيد وهذا يدل على أنه في حين أن بعض المانجو قد يكون مفيدًا لصحة الجلد، فإن الكثير منه قد لا يكون كذلك".قال الباحثون إنه من غير الواضح لماذا يؤدي استهلاك المزيد من المانجو إلى زيادة شدة التجاعيد، لكنهم يتوقعون أنها قد تكون مرتبطة بكمية قوية من السكر في الجزء الأكبر من المانجو.