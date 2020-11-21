رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 21 نوفمبر 2020 الموافق 06 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

دراسة: تناول المانجو يساعد على تقليل تجاعيد الوجه

السبت 21/نوفمبر/2020 - 07:33 ص
تناول المانجو
تناول المانجو
أ.ش.أ
طباعة
وجدت دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة كاليفورنيا، أن تناول نوع من المانجو، يعرف بإسم "مانجو أتولفو"، المعروف أيضًا باسم "العسل" أو "مانجو الشمبانيا"، قد يكون له فائدة أخرى - تقليل تجاعيد الوجه لدى النساء الأكبر سنًا ذوات البشرة الفاتحة.

فقد لوحظ أن السيدات اللاتى تخطين مرحلة سن اليأس وتناولن نصف كوب من مانجو "أتولفو" أربع مرات فى الأسبوع، إنخفاضا بنسبة 23% في التجاعيد العميقة بعد شهرين وانخفاضًا بنسبة 20 % بعد أربعة أشهر.

وقالت الدكتورة فيفيان فام، رئيس قسم التغذية فى جامعة "كاليفورنيا": "هذا تحسن كبير في التجاعيد لكن النتائج محددة للغاية وتأتي مع تحذير"

وأضافت: "النساء اللائي تناولن فنجانًا ونصفًا من المانجو في نفس الفترات الزمنية شهدن زيادة في التجاعيد وهذا يدل على أنه في حين أن بعض المانجو قد يكون مفيدًا لصحة الجلد، فإن الكثير منه قد لا يكون كذلك".

قال الباحثون إنه من غير الواضح لماذا يؤدي استهلاك المزيد من المانجو إلى زيادة شدة التجاعيد، لكنهم يتوقعون أنها قد تكون مرتبطة بكمية قوية من السكر في الجزء الأكبر من المانجو.

موضوعات متعلقة

تعرف على أغلى 9 أنواع رخام بمصر اليوم السبت

وزير التعليم يكشف حقيقة إصابته بكورونا

عالم فيروسات روسى يحدد موعد نهاية وباء كورونا

استمرار الزيادة.. الصحة: 13 وفاة و363 إصابة جديدة بكورونا

الصور

image description

فرحة الأطفال بالمطر في شوارع القاهرة

image description

افتتاح مسجدين في دمياط (صور)

image description

أمطار غزيرة على شوارع القاهرة والجيزة

image description

ضبط لحوم فاسدة في حملة مشتركة بين التموين والطب البيطري بأسيوط

image description

بروتوكول تعاون لتطوير 50 قاعة بـ 16 حضانة بأسيوط

الأكثر قراءة

خريطة سقوط الأمطار على محافظات مصر خلال الساعات المقبلة

«التضامن» ترسل فريقًا للتعامل مع بائعة الترمس تحت المطر

مصرع طفلة صعقًا بالكهرباء بسبب الأمطار في مصر الجديدة

المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال والمطاعم والكافيهات

إنفوجراف

image description

بالإنفوجراف.. الشمس تغيب عن ولاية أمريكية فيما يمسى الـ «إظلام قطبى»

image description

خريطة حوادث الطرق فى المحافظات (انفوجراف)

image description

حادث أتوبيس الرماية (إنفوجراف)

image description

6 قواعد تحميك من الإصابة بكورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

تفاصيل الدورة 42 من «القاهرة السينمائى» قبل انطلاقها 2 ديسمبر المقبل

منوعات

«إميليو أمباش» تتبرع بـ 10 ملايين دولار لمتحف الفن الحديث

دراسة: تناول المانجو يساعد على تقليل تجاعيد الوجه

دراسة: تزايد أعداد النساء فى سن الإنجاب اللاتى يعانين من الأفكار الانتحارية

رسميا.. تحديد موعد ومكان إقامة السوبر الإيطالى

أيام زمان

«البسبوسة».. حكاية الأغنية التي رقص بسببها موسيقار الأجيال

«الإعدام رميًا بالرصاص».. نهايات مأساوية لبعض الحكام

كيف أصبح الفنان رونالد ريجان رئيسًا لأمريكا؟

سر «مينا هاوس».. بُنى بأحجار الأهرامات وارتبط به فرانك سيناترا لسبب غريب

مقالات الرأي
ماجد حبته
تطهير مجمع الخالدين
د.مينا بديع عبدالملك
سر الشيخ محمود البجيرمى
د.كريمة الحفناوى
الانتخابات الأمريكية والسياسة الخارجية
صفاء النجار
فى رثاء الذكورية السامة
المزيد

الثقافة

صدور «انكسار الجرّة وتفرّق مياه الكتابة» للكاتب محمد الحرز

رواية «صخب البحيرة» بالمركز الدولى للكتاب.. اليوم

الليلة.. عرض «ثورة الموتى» على مسرح آفاق

عرض ومناقشة أفلام خريجى مدرسة السينما بجزويت الإسكندرية