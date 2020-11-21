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لايف ستايل

اللياقة العالية والحب الدائم.. كيف تعيش الحياة كمصطفى فهمى؟

السبت 21/نوفمبر/2020 - 02:17 ص
مصطفى فهمى
مصطفى فهمى
سارة ساويرس
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لم يدع الفنان مصطفى فهمي، عمره يكبله فى الاستمتاع بالحياة وأحداثها التي لا تتوقف، فمع كل عام يكبره مصطفى فهمي، نجده ازداد جمالًا وتوهجًا، لهذا أثبت مصطفى فهمي أنه ليس فنانًا فحسب، وإنما علامة حية وقوية على فعل «الحياة»، لهذا نستعرض في السطور التالية، كيف تعيش كمصطفي فهمي؟

لياقة عالية
لم يترك النجم مصطفى فهمي، مثل الكثيرين من أقرانه، جسمه يتمدد وتفسد عليه ملامح جسده إطلالته الأنيقة، فاستمر في الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية، كما شاهدناه في أحدث ظهور له، وهو في الجيم، بجسد رشيق، وهو يمارس هوايته المفضلة في لعب الرياضة، حيث شاركت الإعلامية فاتن موسى، زوجة الفنان مصطفى فهمي، عبر حسابها الرسمي على «انستجرام»، صوورة لزوجها وهى تتغزل بيه وبلياقته البدنية، معلقة عليها قائلة: «أحلى بونجور صباحي ببلش فيه نهاري من حبيبي الرياضي Special Good morning "my sunshine،Gy».

اختيارات مثالية وأنيقة
مصطفى فهمي، فتى أحلام الكثير من الفتيات، لازالت حتى الآن إطلالاته تخطف قلوب الكثيرات، فيعتني مصطفى فهمى في اختيار إطلالاته التي تتميز جميعها بالألوان الفاتحة والزاهية، والشورتات القصيرة، والكوتشي الرياضي، كقطع أساسية يفضل ارتداءها والظهو بها، ففي آخر إطلالة له تألق فهمي، بتى شيرت أبيض وشورت كحلي اللون، وكوتشي بنفس اللون، ونسق مع إطلالاته نظارة شمسية أنيقة ليبدو في العشرينات من عمره.

يحب الحفلات والسهرات
كثيرًا ما نرى مصطفى فهمي، بين أصدقاءه، يستمتع بحفلة هنا، وسهرة هناك، جميعها تدعو لهدف واحد ألا وهو حب السعادة والوصول إليها، فيحرص النجم حسين مصطفى فهمي وشقيقه حسين فهمي، على حضور الكثير من الحفلات الليلية، أشهرها حفل النجمة العالمية جينيفير لوبيز، العام الماضي، في مدينة العلمين الجديدة.

الدبلوماسية طريقته في الحياة
لم نسمع من قبل عن شجار حدث بينه وبين فنان آخر، أو عداوة أو حتى معاملة حادة بينه وبين أحدهما، فدائمًا نراه دبلوماسيًا بين أصدقائه وحتى بين جمهوره، ومع زوجاته السابقات، لم يتحدث بمكروه عن أي منهن، وهذا هو سر مصطفى فهمي في الكثير من مواقف حياته.

قلبه يحيا في قصة حب دائمة
لا يعرف قلب مصطفى فهمي البغض، فيفضل أن يحيا في قصة حب دائمة، حيث أحب الإعلامية اللبنانية فاتن موسى وتزوجها عام 2015، فكثيرًا ما يتشارك الثنائي خروجاتهما سويًا مع الجمهور عبر حسابهما الرسمي على موقع الصور «انستجرام».

ولم تكن فاتن موسى هي الزوجة الأولى فى حياته، بل الثالثة، فسبق وتزوج مصطفى فهمي من زوجته الأولى الإيطالية أم أولاده "أرينا"، والثانية هى الفنانة المصرية "رانيا فريد شوقي".

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