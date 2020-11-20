عبير موسى: تونس لن تشهد إصلاحات دون قطع العلاقة مع الإرهابية

قالت عبير موسى رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، إن القضاء في تونس ليس بصحة جيدة، مؤكدةً أن التونسيين الأحرار لن يخضعوا للأمر الواقع الذي فرضه تنظيم الإخوان الإرهابي في بلادنا.وأضافت موسى في تصريحات لفضائية العربية: "نواجه عنفًا سياسيًا بشكل يومي في تونس"، مشيرةً إلى أن الإخوان لا يريدون دولة مؤسسات، متابعة: "الإخواني الهارب يوسف القرضاوي سبق وأفتى بالقتل والدمار".وعن إمكانية الحوار وطبيعة العلاقات المستقبلية حركة النهضة بقيادة الغنوشي، شددت موسى على أنه لا فائدة من الحوار مع الجهات التي دمرت الدولة التونسية.فيما نوهت بأنه لا يمكن أن يكون هناك إصلاحات في تونس دون قطع العلاقة مع جماعة الإخوان الإرهابية.