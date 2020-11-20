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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

منتخب السويس يفوز على منتخب الشباب وديًا بهدفين

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 08:33 م
منتخب السويس
منتخب السويس
كريم أنور
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استطاع الفريق لنادي منتخب السويس الفوز على منتخب مصر للشباب بهدفين دون في المباراة الودية، التي جمعتهما- عصر اليوم- باستاد الجيش بالسويس، في إطار استعدادات شباب مصر لبطولة شمال أفريقيا بموريتانيا ٢٠٢١.

اتخذت المباراة طابع المباريات الرسمية، حيث حرص ربيع ياسين على إشراك بعض اللاعبين الجدد بالفريق في ظل غياب خمسة لاعبين من قوام الفريق الأساسي.

ووجه مجلس إدارة نادي منتخب السويس الشكر للقائم بأعمال رئيس منطقة السويس لكرة القدم محسن خروشه لتنسيقه للمباراة وتحمله كافة مصاريف الملعب والضيافة لتجهيز الفريق الأول استعدادًا للموسم الجديد بالقسم الثاني.

أحرز هدفي اللقاء أحمد زغلول في الدقيقة ٤٠ وأحمد الجندي من ضربة جزاء، وأدار اللقاء أحمد العدوي الذي أشهر البطاقة الحمراء للاعب حسام أشرف من منتخب مصر للشباب للاعتراض ويعاونه مصطفى عطية ومودي الكيال.

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