«الجنة من نصيبي».. قصة إعجاب حساب الفاتيكان بصورة عارضة أزياء مثيرة

اهتزت مواقع التواصل الاجتماعي جدلا حول واقعة تسجيل الحساب الرسمي للبابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، إعجابه على صورة لعارضة أزياء برازيلية تدعى "ناتاليا جاريبوتو"، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".وتداول رواد التواصل الاجتماعي صورة للحساب الرسمي الموثق لبابا الفاتيكان، الذي سجل الإعجاب بتاريخ 13 نوفمبر الجاري، على صورة لعارضة الأزياء البرازيلية، خلال ارتدائها "أستومك توب" قصير وضيق، مع "ميني جيب"، وجوارب شفافة، بالرغم من نشر "ناتاليا" لتلك الصورة في 5 أكتوبر الماضي.فيما ألقت العديد من الصحف الأجنبية والدولية الضوء على الواقعة، كما أخذت هذه الصحف "سكرين شوت"، يظهر فيها تسجيل الإعجاب، ما أثار حالة واسعة من الجدل، إلا أن "الإعجاب" لم يعد موجودًا.من جهته، بدأ الفاتيكان تحقيقا داخليا في ملابسات أعجاب الحساب الرسمي للبابا فرنسيس بصورة فاضحة لعارضة برازيلية، وفقا لما أفادت به وكالة أنباء "فيدس".ونقلت وكالة الأنباء الكاثوليكية عن مصادر مقربة أن الملف الشخصي للبابا على "إنستجرام" تديره مجموعة من الموظفين.وأشارت هذه المصادر إلى أنه فتح تحقيق "لمعرفة تحديدا كيف تم وضع علامة الإعجاب".وفي سياق متصل، غردت عارضة الأزياء البرازيلية في أول تعليق لها على تلك الواقعة، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، قائلة بسخرية: "من الواضح أن الجنة ستكون من نصيبي الآن".