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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

زوجة سفاح الجيزة فور رؤيته: «نزلت تشتري لبن ومرجعتش من 5 سنين»

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 05:41 م
سفاح الجيزة
سفاح الجيزة
ندى حمدي
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تواصل النيابة العامة ومباحث الجيزة التحقيقات وجمع التحريات في جرائم سفاح الجيزة بعد اعترافه بارتكاب جريمتين آخرتين وارتفاع عدد ضحاياه إلى 4 قتلى صديقه و3 سيدات.

وتوجهت إحدى زوجات المتهم إلى قسم الشرطة بعد استدعائها وتبين أنها شقيقة المجني عليها الثالثة نادين التي قتلها المتهم أثناء خطبته لها وفور أن شاهدته قالت: "قلتلي نازل تجيب علبة لبن للبنت ومرجعتش من 5 سنين" ولم تكن تعلم الزوجة في تلك اللحظة أن زوجها هو من قتل شقيقتها وتم الاستماع لأقوالها وطبيعة علاقتها بزوجها قبل اختفائه وتم صرفها من القسم.

وكانت استدعت الجهات الأمنية بإشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية أسرة المتهم لسؤالهم حول جرائمه ومدى تواصلهم معه طوال السنوات الخمس الماضية فترة اختفائه في الإسكندرية وانتحاله صفة صديقه القتيل فحضرت والدته إلي قسم الهرم، وكشفت مصادر أمنية أن والدة السفاح ما أن رأته دخلت في حالة من البكاء الهستيري والانهيار وتحدثت للمتهم قائلة: "ضحكوا عليك يابني عملوا فيك إيه"، فيما قابلها المتهم بحالة من الهدوء التام والثبات الانفعالي الشديد ورد عليها قائلا: "اهدي بس محصلش حاجة".

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