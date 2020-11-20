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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الفلبين تسجل 1639 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 03:36 م
كورونا في الفلبين
كورونا في الفلبين
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أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الجمعة، تسجيل 1639 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية؛ مما رفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 415 ألفا و67 حالة.

وذكرت الوزارة- في بيان نقلته صحيفة "فلبين ستار" المحلية على موقعها الإلكتروني- أنه من بين إجمالي الحالات المسجلة، هناك 31805 حالات نشطة أو ما يمثل 7.7% من إجمالي عدد المصابين، مما يعني أن هؤلاء المرضى لا يزالون يخضعون للحجر الصحي أو العلاج.

وأشار البيان إلى أن عدد المتعافين من المرض في الفلبين بلغ حتى الآن 375 ألفا و237 حالة، بعد تسجيل 305 حالات شفاء جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.. فيما تم تسجيل 27 حالة وفاة جديدة؛ ليصل إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 8 آلاف و25 حالة.

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