ماكرون يتهم روسيا وتركيا بتأجيج حملة معادية لبلاده بإفريقيا

اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون روسيا وتركيا بتأجيج الأوضاع فى إفريقيا من خلال تأجيج مشاعر معادية لبلاده.واتهم ماكرون البلدين باتباع استراتيجية تهدف إلى تأجيج مشاعر معادية لفرنسا في إفريقيا مستغلة نقمة ما بعد حقبة الاستعمار.وقال ماكرون فى مقابلة نشرتها مجلة أفريك اليوم الجمعة، "هناك استراتيجية يتم اتباعها، ينفذها أحيانا قادة أفارقة، لكن بشكل أساسي قوى أجنبية مثل روسيا وتركيا، تلعب على وتر نقمة ما بعد حقبة الاستعمار، مضيفا يجب ألا نكون سذجا العديد من الذين يرفعون أصواتهم ويصورون مقاطع فيديو، والموجودين على وسائل الإعلام الفرنكوفونية، يرتشون من روسيا أو تركيا".وشدد الرئيس الفرنسى على أنه لا يوجد نقاش مع الإرهابيين في منطقة الساحل.