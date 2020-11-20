رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 20 نوفمبر 2020 الموافق 05 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ماكرون يتهم روسيا وتركيا بتأجيج حملة معادية لبلاده بإفريقيا

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 02:30 م
ماكرون
ماكرون
مروة عنبر
طباعة
اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون روسيا وتركيا بتأجيج الأوضاع فى إفريقيا من خلال تأجيج مشاعر معادية لبلاده.

واتهم ماكرون البلدين باتباع استراتيجية تهدف إلى تأجيج مشاعر معادية لفرنسا في إفريقيا مستغلة نقمة ما بعد حقبة الاستعمار.

وقال ماكرون فى مقابلة نشرتها مجلة أفريك اليوم الجمعة، "هناك استراتيجية يتم اتباعها، ينفذها أحيانا قادة أفارقة، لكن بشكل أساسي قوى أجنبية مثل روسيا وتركيا، تلعب على وتر نقمة ما بعد حقبة الاستعمار، مضيفا يجب ألا نكون سذجا العديد من الذين يرفعون أصواتهم ويصورون مقاطع فيديو، والموجودين على وسائل الإعلام الفرنكوفونية، يرتشون من روسيا أو تركيا".

وشدد الرئيس الفرنسى على أنه لا يوجد نقاش مع الإرهابيين في منطقة الساحل.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مستجدات موعد الإعلان عن صرف الدفعة الرابعة من منحة العمالة غير المنتظمة

مصادر بـ«التعليم»: تقسيم الموظفين على أيام الأسبوع بعد قرار الوزراء وارد

حقيقة اعتزام الحكومة إغلاق الأندية وصالات الجيم تحسبًا لموجة كورونا

استبعد قطر.. «كاف» يكشف عن مكان مباراة كأس السوبر الإفريقي 2020

الصور

image description

ضبط لحوم فاسدة في حملة مشتركة بين التموين والطب البيطري بأسيوط

image description

بروتوكول تعاون لتطوير 50 قاعة بـ 16 حضانة بأسيوط

image description

«الدقهلية» تغلق معمل مخللات من دون ترخيص ببنى عبيد

image description

بعد طعنه فى القلب.. إنقاذ حياة مواطن بمستشفى المنصورة العام

image description

محافظ أسيوط: حلول عاجلة لحل أزمة الإقبال المتزايد على رياض الأطفال

الأكثر قراءة

استبعد قطر.. «كاف» يكشف عن مكان مباراة كأس السوبر الإفريقي 2020

المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال والمطاعم والكافيهات

«قد تصل إلى الحبس».. تعرف على عقوبة عدم ارتداء الكمامة فى المترو

تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 20-11-2020

إنفوجراف

image description

حادث أتوبيس الرماية (إنفوجراف)

image description

6 قواعد تحميك من الإصابة بكورونا (إنفوجراف)

image description

مَن هو اللواء ياسر عسر شهيد حريق مترو مسرة؟ (إنفوجراف)

image description

مرض العظم الزجاجي (إنفوجراف)

نجم الساعة

جميلة عوض: قرأت عن «البهاق» قبل تصوير «لازم أعيش» (حوار)

منوعات

انخفاض إصابات كورونا في بلجيكا

متاحف واشنطن تعيد إغلاق أبوابها مع عودة ارتفاع إصابات كورونا

مستجدات موعد الإعلان عن صرف الدفعة الرابعة من منحة العمالة غير المنتظمة

الصين تدخل موسوعة جينيس بأكبر عامود شاى

أيام زمان

«البسبوسة».. حكاية الأغنية التي رقص بسببها موسيقار الأجيال

كيف أصبح الفنان رونالد ريجان رئيسًا لأمريكا؟

سر «مينا هاوس».. بُنى بأحجار الأهرامات وارتبط به فرانك سيناترا لسبب غريب

3 نقاد يرسمون «سيناريو تخيلي» لحياة أحمد زكي حتى اليوم

مقالات الرأي
مدحت بشاى
المصرى والبحث عن هوية
د. محمد عفيفي
السد العالى.. اليوبيل الذهبى «3-3»
جمال طه
الجيش المصرى ومعارك تأديب الجيش التركى
ماجد حبته
لدى أوباما أقوال أخرى
المزيد

الثقافة

أحمد حلمي: «لحظات غرق جزيرة الحوت» نقطة تحولي للكتابة الجادة

«تداعى حُر» معرض جديد للفنان إسلام زاهر بجاليرى مصر

رواية «الحجر العاشق».. عندما يكتسب الزمرد «وعيا ذاتيا»

رامي عبد الرازق في ضيافة «الفن المعاصر».. غدًا