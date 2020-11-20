«الدفاع» الروسية: رصد 31 انتهاكا للهدنة في سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجانب الروسي في اللجنة الروسية التركية المشتركة لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في سوريا رصد 31 انتهاكا للهدنة خلال الـ 24 ساعة الماضية في إدلب (19) وحلب (1) واللاذقية (6) وحماة (5).وذكر بيان للدفاع الروسية اليوم الجمعة بأن الجانب التركي في اللجنة لم يرصد أي انتهاكات للهدنة في سوريا خلال الساعات الأخيرة.وأضاف البيان أن المركز الروسي للمصالحة بين أطراف النزاع ومراقبة تحركات اللاجئين والنازحين السوريين نفذ خلال الــ 24 ساعة الأخيرة عملية إنسانية واحدة، تم من خلالها إيصال 880 سلة غذائية بوزن إجمالي 3.388 طن إلى سكان قرية كلماخو بريف اللاذقية.