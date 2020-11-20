«حياة كريمة» تعلن بدء مبادرة «التصالح حياة» في سوهاج (صور)

أعلنت مؤسسة "حياة كريمة" عن استكمال الخطوات التنفيذية للمبادرة الرئاسية "التصالح حياة" في مرحلتها الأولى والتي تضم تسع محافظات، وتبدأ اليوم في تنفيذ خطوة جديدة في محافظة سوهاج وذلك لتخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجا ومحدودي الدخل، من خلال المساهمة في دفع قيمة التصالح الخاصة بمخالفات البناء للمواطنين الأولى بالرعاية في التجمعات الريفية المستهدفة.وذكرت "حياة كريمة" أنه في اليوم الأول للمبادرة في محافظة سوهاج، تم فحص الأوراق وتحديد الحالات المستحقة لسداد مبلغ جدية التصالح لعدد 21 حالة ضمن مبادرة "التصالح حياة" في مرحلتها التنفيذية لتخفيف العبء عن أهل مصر، وتقنين أوضاعهم، وذلك في مركز أخميم، وتم استقبال الأهالي، وفرز الأوراق ومراجعتها من قبل فريق مؤسسة "حياة كريمة"، و"صناع الخير" للتنمية بالتعاون مع وزارتي التضامن والتنمية المحلية.وتستمر المبادرة في استيفاء باقي الأوراق للمستحقين لاستكمال الدفع بمركزي (اخميمي المنشأة) وسيتم استكمال الدفع في محافظة سوهاج يوم السبت المقبل، وكانت "التصالح حياة" أطلقتها مؤسسة "حياة كريمة" في 25 من سبتمبر الماضي، لتخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجا ومحدودي الدخل، وذلك من خلال المساهمة فى دفع قيمة التصالح الخاصة بمخالفات البناء للمواطنين الأولى بالرعاية فى التجمعات الريفية المستهدفة.ووفرت مؤسسة "حياة كريمة" 150 مليون جنيه لتحمل قيمة التصالح فى مخالفات البناء بمحافظات المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، مطروح، البحيرة، وحددت عددا من المعايير لتحديد المستفيدين لدعم مبادرة "التصالح حياة" وهي أن يستوفى طالب التصالح الشروط القانونية التي نص عليها قانون التصالح لقبول طلبه، وألا يكون من الحالات المحظور التصالح فيها، وأن يكون طالب التصالح رب أسرة، وألا يكون بحيازته أية ممتلكات أخرى سواء كانت عقار أرض رصيد بالبنك محال تجارية سيارة وغيرها.ويشترط أن يكون طالب التصالح من محدودي الدخل أو الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية والدعم، وأن يستوفي كافة المستندات القانونية، بما في ذلك شهادة من اللجنة بطلب التصالح، بجانب استيفاء بحث الحالة الاجتماعية والميدانية للفئات المستهدفة للتأكد من استحقاقها للدعم، كما يجب أن يكون طالبالتصالح متعثر في دفع رسوم طلب التصالح أو قسط المصالحة.ويتم تنفيذ هذه المبادرة على ثلاث مراحل، وذلك بالتعاون مع وزارتي التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية ومؤسسة "صناع الخير"، وبمشاركة المحافظين ونواب المحافظين في التسع محافظات، بالتنسيق مع فريق الرصد الميداني لمؤسستي "حياة كريمة" ويشارك خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة في عملية الحصر والرصد الميداني والتأكد من استحقاق الحالات المتقدمة.وذلك بالتنسيق مع وحدات الشئون الاجتماعية ومديريات التضامن للتأكد من معايير الاستحقاق للأسر التي سيتم دعمها وتعظيم الاستفادة من الموارد المالية المتاحة من تبرعات ومساهمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والشركات الكبرى.