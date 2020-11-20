سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 20-11-2020
الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 07:59 ص
منة سالمطباعة
يرصد موقع «الدستور» سعر الريال السعودي، اليوم الجمعة 20-11-2020، خلال تعاملات ختام الأسبوع الحالي، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:
ووفقًا للسوق المحلي، نرصد لكم في هذا التقرير سعر تداول الريال السعودي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.
على المستوى المحلي، استقر الريال السعودي اليوم، وبلغ متوسط سعر صرفه في الأسواق المحلية المصرية 4.18 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، حسبما أفادت التقارير الأخيرة للبنوك العاملة بالسوق المصري.
بلغ سعر الريال السعودي في بنك مصر 4.07 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال في البنك الأهلي المصري 4.07 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، بينما استقر في بنك الإسكندرية، وبلغ 4.09 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.
سجل سعر الريال في المصرف العربي الدولي 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وتداول في بنك العربي الأفريقي، 4.05 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، ووصل في بنك عوده إلى 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.
و الريال هو العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية، ويتكون من 100 هللة، والعملات الورقية عبارة عن «5 ريالات، 10 ريالات، 50 ريالًا، 100 ريال، 500 ريال»، والعملات المعدنية عبارة عن: «1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال».
يشار إلى أن الريال السعودي مغطى بالذهب، وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية، ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدي من وإلى المملكة، ويعادل الدولار الأمريكي 3.75 ريال، كما يأتي تصنيف المملكة العربية السعودية مدعومًا بسياسة نقدية محكمة تحافظ على مصداقية ربط سعر الصرف والاستقرار المالي والاقتصادي الكلي.
ووفقًا للسوق المحلي، نرصد لكم في هذا التقرير سعر تداول الريال السعودي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.
على المستوى المحلي، استقر الريال السعودي اليوم، وبلغ متوسط سعر صرفه في الأسواق المحلية المصرية 4.18 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، حسبما أفادت التقارير الأخيرة للبنوك العاملة بالسوق المصري.
سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 20-11-2020
بلغ سعر الريال السعودي في بنك مصر 4.07 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال في البنك الأهلي المصري 4.07 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، بينما استقر في بنك الإسكندرية، وبلغ 4.09 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.
سجل سعر الريال في المصرف العربي الدولي 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وتداول في بنك العربي الأفريقي، 4.05 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، ووصل في بنك عوده إلى 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.
و الريال هو العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية، ويتكون من 100 هللة، والعملات الورقية عبارة عن «5 ريالات، 10 ريالات، 50 ريالًا، 100 ريال، 500 ريال»، والعملات المعدنية عبارة عن: «1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال».
يشار إلى أن الريال السعودي مغطى بالذهب، وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية، ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدي من وإلى المملكة، ويعادل الدولار الأمريكي 3.75 ريال، كما يأتي تصنيف المملكة العربية السعودية مدعومًا بسياسة نقدية محكمة تحافظ على مصداقية ربط سعر الصرف والاستقرار المالي والاقتصادي الكلي.