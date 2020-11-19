مساحتها 170 ألف فدان.. تعرف على العاصمة الإدارية الجديدة في أرقام

ـ المساحة:

ـ الخدمات في العاصمة الجديدة

ـ سيتم إنشاء مطار دولي بالعاصمة الإدارية على مساحة 16 كم.

تقع العاصمة الإدارية الجديدة على حدود مدينة بدر في المنطقة ما بين طريقي القاهرة السويس والقاهرة العين السخنة، مباشرة بعد القاهرة الجديدة ومدينة المستقبل ومدينتي، ويعتبر موقع العاصمة الإدارية الجديدة من أهم ما يميزها حيث تبعد حوالي 60 كم عن العين السخنة والسويس وعن مناطق وسط القاهرة.يعتبر طريق السويس المؤدي إلى طريق جندالي 2، هو الطريق الأساسي المؤدي إلى العاصمة الجديدة لحين الانتهاء من الطريق الأساسي وهو طريق محمد بن زايد.في هذا التقرير تستعرض «الدستور» أبرز المعلومات بالأرقام عن العاصمة الجديدة.تبلغ المساحة الإجمالية للمدينة 170 ألف فدان، ما يعادل مساحة سنغافورة وتمثل المساحة السكنية بهذه العاصمة حوالي 7.67 من مساحة المشروع، متضمنة نحو 285 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل، و185 ألف وحدة لذوي الدخل المتوسط، و15 ألف وحدة سكنية للطبقات الأعلى دخلا بحيث تستوعب 6.5 مليون نسمة، وذلك بعد اكتمال كل مراحل المشروع، تنقسم العاصمة الجديدة إلى حي حكومي، وحي دبلوماسي، وحي سكني، وحي المال والأعمال.تحتوي العاصمة الجديدة على حديقة مركزية كبيرة تسمى "كابيتال بارك" تبلغ مساحتها أكثر من 1000 فدان وطولها أكثر من 10 كم - أي ما يعادل مساحة الحديقة المركزية بنيويورك مرتين ونصف.ـ تحتوى العاصمة على نهر أخضر بطول 35 كيلو متر مرتبط بجميع أحياء وجامعات المدينة ليحاكي نهر النيل بمدينة القاهرة، ويعتبر النهر أكبر محور أخضر فى العالم، يحتوى على حدائق مركزية وترفيهية بدخول مجانى على مساحة 5 آلاف فدان.ـ تضم المدينة أول مركز سيطرة وتحكم أمني وخدمات السلامة العامة عن طريق 6 آلاف كاميرا في المدينة.ـ سيتم ربط مشروع العاصمة الجديدة بخط سكة حديد جديد مع كافة شبكات سكك الحديد في الجمهورية.ـ سيتم ربط مشروع القطار الكهربائي بمدينة العاشر من رمضان وبلبيس عن طريق القطار الكهربائي.ـ ستحتوي المدينة على عدة خدمات أخرى مثل: مركز للمؤتمرات - مدينة طبية - مدينة رياضية مدينة للمعارض، مدينة الفنون والثقافة التى تم تنفيذها على مساحة 127 فدان، والتى سوف تضم بدورها دارا للأوبرا ومسرح للموسيقى.ـ سوف تحتوي على متحف خاص بالفنون المصرية وأجزاء من الفن الحديث والمعاصر، ومتحف شمع يضم تماثيل لكبار الشخصيات المصرية.