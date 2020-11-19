رئيس «مودرنا»: سنحصل على تصريح مؤقت لتوزيع لقاح كورونا خلال أسابيع

قال رئيس مجلس إدارة شركة مودرنا الأمريكية، نوبار أفيان، في تصريحات خاصة للعربية، إن التوصل إلى لقاح لعلاج فيروس كورونا يعد إنجازًا كبيرًا.وأضاف: "تنفسنا الصعداء مع تطوير لقاح ضد كورونا، ومن المقرر أن نحصل على تصريح مؤقت لتوزيع اللقاح خلال أسابيع".وتابع: العام المقبل سنكون قادرين على توزيع 500 مليون جرعة، كما أن تلقيح 60% من سكان العالم سيساعد في الحد من انتشار الوباء.وعن الجهات الممولة للقاح كورونا، أكد رئيس شركة مودرنا على أن اللقاح تم تمويله من عدة جهات مختلفة، وأن نتائج الانتخابات الأمريكية لم يكن لها أي تأثير على جهود توفير اللقاح، مشيرًا إلى أنه تم التعاون مع إدارة ترامب على الصعيد المالي واللوجستي.كما أوضح أفيان أنه تم استثمار مليار دولار في إطار البحث عن لقاح لكورونا.