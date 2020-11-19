ضبط المتهم بترويع المواطنين بالكلاب في الشيخ زايد

تداول أحد البرامج التليفزيونية استغاثة مواطن من وجود شخص يتجول بكلبين قاما بالهجوم على شقيقه الأصغر مُحدثًا به إصابات بالغة.بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة ثان الشيخ زايد بالجيزة من (أحد المواطنين مقيم بدائرة القسم) بتعرض (نجله) لعقر كلب وحدوث إصابته بجروح، وأمكن تحديد مُرتكب الواقعة (طالب، مقيم بذات المنطقة)، وأنه يمتلك 2 كلب، وتم ضبطه وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة دون قصد منه وعلل حدوثها بسبب استثارة المجنى عليه للكلب.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.