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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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لايف ستايل

«كدا هيتحسد».. مصطفى فهمي داخل الجيم في أحدث ظهور له (صور)

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 11:54 م
مصطفى فهمي
مصطفى فهمي
سارة ساويرس
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أطل النجم مصطفى فهمي، فى أحدث ظهور له، وهو فى الجيم، بجسد رشيق، وهو يمارس هوايته المفضلة فى لعب الرياضة، عبر موقع الصور والفيديوهات "انستجرام"، وحصد إعجاب الآلاف من المتابعين.


مصطفى فهمى
مصطفى فهمى
أحدث ظهور لمصطفى فهمى
وشاركت الإعلامية فاتن موسى، زوجة الفنان مصطفى فهمي، عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، هذه الصورة لزوجها الفنان مصطفى فهمي، وهى تتغزل بيه وبلياقته البدنية، معلقة عليها قائلة: "أحلى بونجور صباحي ببلش فيه نهاري من حبيبي الرياضي Special Good morning "my sunshine ،Gy".
مصطفى فهمى
مصطفى فهمى
إطلالة رياضية ومتابعيه: هيتحسد
وتألق مصطفى فهمى، بإطلالة رياضية بامتياز، فارتدى تى شيرت أبيض وشورت كحلى اللون، وكوتشي بنفس اللون، ونسق مع إطلالاته نظارة شمسية أنيقة.
وانهالت التعليقات الإيجابية، على الصورة من قبل عدد كبير من المتابعين، فكتب ميدو: "نجم وبرنس الشياكه والأناقة"، ودعت له مروة: "الله يحفظه جميل طول عمره"، فيما حذرت أخرى الإعلامية زوجته: "انتي كده هتخليه يتحسد يا فتون، ما شاء الله".

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