ألمانيا تطالب مجلس الأمن بإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا

طالبت الحكومة الألمانية، الخميس، بضرورة مثول مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان والحظر المفروض على ليبيا أمام العدالة.وقال نائب مندوب ألمانيا لدى الأمم المتحدة في إحاطة لمجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا، إنهم يتطلعون لتعيين سريع لقيادة البعثة الأممية في ليبيا.وأكد المندوب الألماني، أن الاتحاد الأوروبي سيواصل عملية إيريني العسكرية في مياه البحر المتوسط قبالة ليبيا وفقا لقرارات مجلس الأمن.وشدد ممثل ألمانيا على ضرورة أن يتحمل مفسدو العملية السياسية في ليبيا تبعات ذلك من مجلس الأمن، في إشارة إلى فرض عقوبات دولية عليهم.وطالب نائب مندوب ألمانيا مجلس الأمن العمل على الفور بالانسحاب الكامل والفوري لكل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.