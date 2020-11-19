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تقارير ومتابعات

«عيد ميلاد عزيز مصر» يتصدر تويتر.. ومغردون: أعظم من أنجبت أرض مصر

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 03:22 م
السيسي
السيسي
إيمان ماهر
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تصدر وسم «عيد ميلاد عزيز مصر» الأكثر تداولا على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بالتزامن مع احتفالات عيد ميلاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقام رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعمل تغريدات تعبر عن سعادتهم بالرئيس وتمنيهم له بالصحة والعافية.
وقال مغرد على «تويتر»: هو إحنا إزاي يوم زي النهاردة ما يبقاش إجازة رسمية في القطاع الحكومي والقطاع الخاص والحر؟، يوم ميلاد إمامنا المتغلب، زعيمنا اللي أنقذ مصر من المؤامرة الغربية، لا يقل أهمية عن يوم الجلاء أو يوم تحرير سيناء، كل سنة وحضرتك طيب يا أعظم من أنجبت أرض مصر الطيبة.


وعلق صومائيل، مغرد آخر: «لو لم يفعل شيء سوى أنه خلصنا من فيروس الإخوان وفيروس سي، سنظل نحبه يوم ميلاد عزيز مصر».


وغرد محسن تمراز: أتقدم بأصدق التهاني للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة ذكرى ميلاده، راجيا المولى عز وجل أن يمن عليه بموفور الصحة والنجاح لاستكمال المسيرة الصعبة والمذهلة من أجل حماية مصر من كل الشرور، ومن أجل إعادة بناء مصر العظيمة لتعود لمجدها المعهود والمستحق.
وأضاف آخر: «(يوم ميلاد عزيز مصر) هو (اليوم العالمي للرجال)، وكأنهم اختاروا هذا اليوم لأنك ولدت فيه يا فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي».


وكتب غيرهم: «الشعب المصري كله سعيد في (يوم ميلاد عزيز مصر)، رجل الإنجازات والمشروعات والقرارات الحاسمة، وبفضل الله عادت مصر على يديه أقوى مما كانت، ففي 7 سنوات فقط، شهدت مصر تطورا مذهلا، ويحاول أهل الشر والهدم إعاقته ولكنه يسير في طريقه قويا ثابتا لا يلتفت لهم طالما الله بجانبه ويوفقه في عمله».

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