«عيد ميلاد عزيز مصر» يتصدر تويتر.. ومغردون: أعظم من أنجبت أرض مصر

تصدر وسم «عيد ميلاد عزيز مصر» الأكثر تداولا على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بالتزامن مع احتفالات عيد ميلاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقام رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعمل تغريدات تعبر عن سعادتهم بالرئيس وتمنيهم له بالصحة والعافية.



وقال مغرد على «تويتر»: هو إحنا إزاي يوم زي النهاردة ما يبقاش إجازة رسمية في القطاع الحكومي والقطاع الخاص والحر؟، يوم ميلاد إمامنا المتغلب، زعيمنا اللي أنقذ مصر من المؤامرة الغربية، لا يقل أهمية عن يوم الجلاء أو يوم تحرير سيناء، كل سنة وحضرتك طيب يا أعظم من أنجبت أرض مصر الطيبة.





وعلق صومائيل، مغرد آخر: «لو لم يفعل شيء سوى أنه خلصنا من فيروس الإخوان وفيروس سي، سنظل نحبه يوم ميلاد عزيز مصر».







وغرد محسن تمراز: أتقدم بأصدق التهاني للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة ذكرى ميلاده، راجيا المولى عز وجل أن يمن عليه بموفور الصحة والنجاح لاستكمال المسيرة الصعبة والمذهلة من أجل حماية مصر من كل الشرور، ومن أجل إعادة بناء مصر العظيمة لتعود لمجدها المعهود والمستحق.



وأضاف آخر: «(يوم ميلاد عزيز مصر) هو (اليوم العالمي للرجال)، وكأنهم اختاروا هذا اليوم لأنك ولدت فيه يا فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي».





