قررت النيابة العامة بالجيزة، حبس السائق المتسبب فى حادث أتوبيس طلاب الهرم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بإجراء تحليل عينة المخدرات له.كانت تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغًا من الخدمات المعينة بالهرم بوقوع حادث انقلاب أتوبيس مدرسة الإبداع الخاصة بإدارة أوسيم التعليمية في الهرم، ما أسفر عن إصابة 17 شخصًا أغلبها خفيفة ومتوسطة.وذكرت إدارة مستشفى الهرم أن جميع الحالات المصابة فى حادث أتوبيس الرماية التى تم نقلها إلى المستشفى "مستقرة" ولكن توجد حالتان فقط لطفل ومشرف مدرسى تم وضعهما بالرعاية المركزة لخطورتهما، مشيرة إلى أن باقي الإصابات تنوعت بين كدمات وسحجات.