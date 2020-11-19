إخلاء سبيل 3 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية بتدابير احترازية

أمرت جهات التحقيق بإخلاء سبيل 3 متهمين على ذمة التحقيقات، فى القضية رقم 640 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، بتدابير احترازية.وأسندت النيابة للمتهمين، تهم الانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور، الغرض منها منع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها وتمويل هذه الجماعة، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة، بقصد تكدير السلم العام.