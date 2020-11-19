ألمانيا: الاتحاد الأوروبي يناقش فرض عقوبات على تركيا في ديسمبر

يستعد الاتحاد الأوروبي لمناقشة عقوبات محتملة ضد تركيا بسبب أفعالها في شرق البحر المتوسط، وذلك في ديسمبر المقبل.وقال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، اليوم الخميس، إن قادة الاتحاد الأوروبي قد يناقشون عقوبات محتملة ضد تركيا بسبب أفعالها في شرق البحر المتوسط ​​في ديسمبر.ووفقًا لوكالة رويترز الإخبارية فقد دخلت تركيا في نزاع حدودي بحري مع اليونان وقبرص حول حجم مناطقهما الاقتصادية الخالصة في شرق البحر المتوسط، وأعربت أثينا ونيقوسيا عن اعتراضهما على وجود سفن استكشاف تركية في المياه التي تقول كل من اليونان وقبرص إنها جزء من منطقتهما الاقتصادية الخالصة.