الإحصاء: كورونا تسببت فى عمالة 152 مليون طفل عالميًا

أظهرت أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن جائحة كوفيد - 19 (كورونا) تسببت في صدمة اقتصادية واختلالات في سوق العمل، مما دفع الملايين من الأطفال إلى سوق العمل بسبب تلك الأزمة، حيث يوجد نحو 152 مليون طفل في سوق العمل في الفئة العمرية (5 -17 سنة) منهم 73 مليون طفل يمارسون أعمالًا خطرة.ولفت جهاز الإحصاء إلى أن 48% ممن يعملون بالأعمال الخطرة في الفئة العمرية (5 - 11 سنة) بينما 28% في الفئة العمرية (12-14 سنة)، في حين أن 24% في الفئة العمرية (15 - 17 سنة).كما أشار إلى أن 71% من عمالة الأطفال يعملون في المجال الزراعي (الصيد والعمل في الغابات ورعي الماشية وتربية الأحياء المائية، 17% بالقطاع الخدمي، 12% بالقطاع الصناعي بما في ذلك التعدين).