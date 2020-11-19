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الخميس 19 نوفمبر 2020 الموافق 04 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العراق: تفكيك خلية إرهابية موالية لداعش في كركوك

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 10:48 ص
جريدة الدستور
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أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية العراقية عن تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم داعش الإرهابي في محافظة كركوك.

وذكرت الوكالة، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" اليوم الخميس، أن "مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات كركوك في وزارة الداخلية تمكنت من تفكيك وإلقاء القبض على خلية إرهابية نائمة مكونة من 4 إرهابيين بمناطق متفرقة من محافظة كركوك، وفق أحكام المادة (4) إرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية".

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