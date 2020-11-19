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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تراجع أسهم اليابان بعد رفع طوكيو الإنذار من كورونا إلى أعلى مستوى

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 09:24 ص
جريدة الدستور
وكالات
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تراجعت الأسهم اليابانية لثاني جلسة اليوم الخميس، بعدما أصدرت العاصمة طوكيو أعلى تحذير بشأن فيروس كورونا إذ سجلت زيادة قياسية في حالات الإصابة اليومية مما أثار مخاوف بشأن تعزيز القيود على النشاط الاقتصادي المحلي.

وانخفض المؤشر نيكي 0.36 % إلى 25634.34 نقطة عند الإغلاق فيما عوض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا خسائر مبكرة وأنهى الجلسة على ارتفاع 0.33 % إلى 1726.41 نقطة بدعم من أسهم القطاع الصناعي.

وتجاوزت حالات الإصابة اليومية في طوكيو مستوى قياسيا وسجلت ما يربو على 500 وحذرت حاكمة المدينة من تدهور الوضع ما لم تتخذ إجراءات للسيطرة عليه.

وكان سهم أستيلاس فارما الأسوأ أداء على المؤشر توبكس لأكبر 30 شركة أساسية إذ نزل 2.21 % يليه سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية الذي أغلق منخفضا 1.52 %.

وكانت الأسهم الأكثر ارتفاعا على المؤشر هي سهم داي ايتشي سانكيو الذي صعد 2.65 % يليه سهم إيتوتشو كورب وزاد 2.28 %.

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