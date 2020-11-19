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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

جولة جديدة من المفاوضات حول سد النهضة اليوم

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 09:25 ص
جريدة الدستور
منار أحمد
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يستأنف وزراء الري والخارجية لكل من مصر والسودان وإثيوبيا، اليوم الخميس، اجتماعاتهم حول سد النهضة، لبحث سبل التوصل لآلية استئناف المفاوضات بين الدول الثلاث، بهدف التوصل لاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة ملزم قانونًا لإثيوبيا.

ويهدف الاجتماع لإعادة إطلاق المفاوضات الخاصة بسد النهضة، وذلك بعد فشل الدول الثلاث في التوصل إلى توافق حول منهجية استكمال المفاوضات في المرحلة المقبلة خلال الاجتماع الذي عقد في الرابع من نوفمبر الجاري.

وبحسب المواقف السابقة، فإن السودان يصر على التغيير في منهج التفاوض السابق، وأن يتم تحديد سقوف زمنية للوصول إلى تفاهمات حول أي قضية تفاوضية.

واختتمت المناقشات التي عقدت الشهر الحالي بعدم توافق الدول الثلاث حول منهجية استكمال المفاوضات في المرحلة المقبلة.

واتفقت الدول الثلاث على أن ترفع كل منها تقريرًا لجنوب إفريقيا بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، يشمل مجريات الاجتماعات ورؤيتها حول سُبل تنفيذ مخرجات اجتماعي هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي على مستوى القمة، اللذين عقدا يومي 26 يونيو و21 يوليو، واللذين أقرا بأن تقوم الدول الثلاث بإبرام اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة.

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