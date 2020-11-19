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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

القاهرة تتصدر محافظات مصر فى معدل أعلى سن للزواج.. والصعيد يتذيل

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 06:20 ص
الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة
أميرة ممدوح
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أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن متوسط الزواج بين المصريين سجل أعلى مستوياته بمحافظة القاهرة، سواء للذكور أو الإناث، خلال عام 2019، إذ بلغ متوسط سن الزوج من سكان المحافظة 33 سنة مقابل 28.6 سنة للزوجة.

وجاءت فى مرتبة لاحقة، محافظة الإسكندرية بمتوسط سن للزوج بلغ 32.6 سنة، مقابل 28.1 سنة للزوجة، ثم محافظة بورسعيد بمتوسط سن زوج 32.3 سنة، مقابل 27.5 سنة للزوجة، ومحافظة أسوان 32.4 سنة للزوج مقابل 25.5 سنة للزوجة، والأقصر 32.1 سنة للزوج مقابل 25 سنة للزوجة، ومحافظة السويس 32 سنة للزوج و26.6 سنة للزوجة، ومحافظة دمياط 30.8 سنة للزوج و24.8 سنة للزوجة.

بينما تذيل الصعيد محافظات الجمهورية من حيث متوسط سن الزواج، بنى سويف 28.5 سنة للزوج مقابل 23.1 سنة للزوجة، الفيوم 29.3 سنة للزوج مقابل 23.1 سنة للزوجة، المنيا 28.5 سنة للزوج مقابل 22.9 سنة للزوجة، أسيوط 29.4 سنة للزوج مقابل 23.7 سنة للزوجة.

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