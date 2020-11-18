ريهام عبدالغفور: اعتمدت على إحساسى فى «ربع قيراط» (فيديو)

كشفت الفنانة ريهام عبدالغفور عن سعادتها بالنجاح الذي حققته حكاية «ربع قيراط» في مسلسل «إلا أنا» وتصدر حلقات المسلسل محركات البحث على منصات التواصل الاجتماعي.وقالت خلال لقائها مع «الدستور»: «كنت حزينة جدًا فى نهاية التصوير لأن كواليس التصوير كلها كانت تشبه عائلة واحدة وكل فريق العمل ارتبط باللوكيشن والشخصية، لذلك أعتبر ربع قيراط من أفضل الأعمال التي قدمتها».أضافت ريهام: اعتمدت على تجسيد شخصية «منى» من خلال السيناريو وأيضًا من المخزون الشخصي لي وتخيلت نفسي كامرأة من الممكن أن تقع فى تلك الظروف وأخرجت أحاسيسي تجاه هذه المواقف بجانب أيضًا حكايات حقيقية تعرضت لها البعض من السيدات حولنا.يذكر أن حكاية «ربع قيراط» من بطولة: ريهام عبدالغفور وسناء يوسف ومصطفى درويش وإبراهيم السمان ومحمد على رزق وشاهيستا ومحمد الأحمدى وعصام السقا ومروة جودة، وإخراج أحمد حسن، وتتضمن ١٠ حلقات مثل بقية حكايات مسلسل "إلا أنا".