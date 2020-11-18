خلال ساعات.. الحكومة تعلن مواعيد غلق المحلات والمطاعم والورش الحرفية

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الوضع الوبائي لم يتحسن في معظم الدول التي طبقت الإغلاق الكامل، مشيرا إلى أن فوائده محتملة لكن خسائره مؤكدة.









وأوضح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن وزيرة الصحة أكدت أن التواجد في الأماكن المغلقة يساعد على تزايد الإصابات، لافتا إلى أن لجنة الأزمات قد تقر قرار عودة الحظر الجزئي حال تطلب الأمر هذه الخطوة.













وأضاف: "ننتظر خلال الساعات القليلة القادمة قرارًا من التنمية المحلية بشأن مواعيد غلق المقاهي والمطاعم والورش الحرفية، وقرارًا آخر من وزير السياحة بشأن مواعيد إغلاق المطاعم والبازارات السياحية".







