«الأسود» سيد شتاء 2021 برعاية جيجي حديد (صور)



تألقت أيقونة الموضة الأمريكية، ذات الأصول الفلسطينية، جيجي حديد، بعدد من الإطلالات الشتوية التى نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" لتعلن أن الأسود "ملك الألوان" حيث إنها اختارته هذا الموسم فى عدد من الإطلالات الأنيقة.

بدلة سوداء

تألقت عارضة الأزياء، جيجى حديد، بإطلالة جريئة، من مجموعة alexanderwangny، عبارة عن بدلة سوداء أنيقة، ضيقة في منطقة الخصر، ونسقت معه إطلالتها هذه حقيبة بيضاء اللون، وزينت رقيتها بعقد "جولد" سميك وبارز.

إطلالة كاجول

وفى إطلالة أخرى كاجول، اختارت تي شيرت بنصف أكمام، وفوقه سترة سوداء اللون شفافة، من علامة alexanderwangny، ونسقت معه بنطال من الجينز الفاتح، وصندل من الريش، وجعلت شعرها الأشقر منسدلًا على أكتافها.