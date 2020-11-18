«الأسود» سيد شتاء 2021 برعاية جيجي حديد (صور)
الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 09:16 م
سارة ساويرسطباعة
تألقت أيقونة الموضة الأمريكية، ذات الأصول الفلسطينية، جيجي حديد، بعدد من الإطلالات الشتوية التى نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" لتعلن أن الأسود "ملك الألوان" حيث إنها اختارته هذا الموسم فى عدد من الإطلالات الأنيقة.
بدلة سوداء
تألقت عارضة الأزياء، جيجى حديد، بإطلالة جريئة، من مجموعة alexanderwangny، عبارة عن بدلة سوداء أنيقة، ضيقة في منطقة الخصر، ونسقت معه إطلالتها هذه حقيبة بيضاء اللون، وزينت رقيتها بعقد "جولد" سميك وبارز.
تألقت عارضة الأزياء، جيجى حديد، بإطلالة جريئة، من مجموعة alexanderwangny، عبارة عن بدلة سوداء أنيقة، ضيقة في منطقة الخصر، ونسقت معه إطلالتها هذه حقيبة بيضاء اللون، وزينت رقيتها بعقد "جولد" سميك وبارز.
إطلالة كاجول
وفى إطلالة أخرى كاجول، اختارت تي شيرت بنصف أكمام، وفوقه سترة سوداء اللون شفافة، من علامة alexanderwangny، ونسقت معه بنطال من الجينز الفاتح، وصندل من الريش، وجعلت شعرها الأشقر منسدلًا على أكتافها.
وفى إطلالة أخرى كاجول، اختارت تي شيرت بنصف أكمام، وفوقه سترة سوداء اللون شفافة، من علامة alexanderwangny، ونسقت معه بنطال من الجينز الفاتح، وصندل من الريش، وجعلت شعرها الأشقر منسدلًا على أكتافها.
إطلالة بالجاكيت الجلدى
وفى أحدث إطلالة لها، ظهرت فى صورة ثالثة، نشرتها جيجي مرتدية جاكيت جلدي أسود اللون لامع، ضيق، وبنطلون مقلم من نفس علامة الأزياء، وحذاء بطبعة حمار وحشي.
وعلى الرغم من كون جيجي حديد أمًا حديثة لأول طفل لها، إلا أنها قدمت وتزينت بأرقى الأزياء العالمية هذا الموسم من علامة الكسندر وانج، وكانت جيجى حديد وضعت أول طفل لها في 24 من شهر سبتمبر الماضي، من حبيبها زين مالك، حيث أعلنت خبر ولادتها عبر "السوشيل ميديا" لتحصد الالاف من التهانى والمباركات.
وفى أحدث إطلالة لها، ظهرت فى صورة ثالثة، نشرتها جيجي مرتدية جاكيت جلدي أسود اللون لامع، ضيق، وبنطلون مقلم من نفس علامة الأزياء، وحذاء بطبعة حمار وحشي.
وعلى الرغم من كون جيجي حديد أمًا حديثة لأول طفل لها، إلا أنها قدمت وتزينت بأرقى الأزياء العالمية هذا الموسم من علامة الكسندر وانج، وكانت جيجى حديد وضعت أول طفل لها في 24 من شهر سبتمبر الماضي، من حبيبها زين مالك، حيث أعلنت خبر ولادتها عبر "السوشيل ميديا" لتحصد الالاف من التهانى والمباركات.