4265 إصابة جديدة بكورونا في إندونيسيا

ووفقا للأرقام التي أعلنتها الوزارة ونقلتها وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية، بلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بفيروس (كورونا) في البلاد 478 ألفا و720 إصابة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عنه 15 ألفا و503 حالات وفاة.





أعلنت وزارة الصحة الإندونيسية، الأربعاء، تسجيل 4 آلاف و265 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و110 حالات وفاة جراء الإصابة به.وأشارت الأرقام إلى أن العدد الإجمالي للمتعافين من الفيروس ارتفع أيضا ليصل إلى 402 ألفا و347 شخصا.يذكر أن إندونيسيا هي صاحبة أعلى حصيلة من إصابات ووفيات كوفيد-19 في جنوب شرق آسيا.