إقبال متوسط على معرض الكتاب القبطي بسبب كورونا

تختتم مساء اليوم فعاليات معرض الكتاب القبطي، المقام بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بمشاركة 2020م، وذلك بمشاركة 40 دور نشر قبطية.وتسبب فيروس "كورونا" المستجد خلال العام الحالي في الحد من الإقبال على زيارة معرض الكتاب القبطي، حيث لم يشهد إقبالًا كثيرًا تخوفًا من التجمعات.* إقبال متوسط من الزائرين بالمعرض"إقبال متوسط.. وشراء قليل".. بهذه الكلمات بدأ مجدي بطرس مسئول التنظيم بمكتبة المحبة المشاركة بجناح خاص بمعرض الكتاب القبطي للعام الحالي، مؤكدًا أن ظروف انتشار فيروس كورونا المستجد حدت من الإقبال على زيارة المعرض، وأيضًا نسبة الشراء للكتب أقل من الأعوام السابقة.وتابع "بطرس" لـ"الدستور" أن الإقبال متوسط على المعرض هذا العام ربما بسبب تخوف البعض من التجمعات، ومن جانب آخر الظروف الاقتصادية بالوقت الراهن أثرت على تراجع نسب شراء إصدارات الكتب.* كتب بـ"3" جنيهات للعقيدة لتشجيع القراءةفي محاولة لتشجيع الشباب القبطي على القراءة، قدم الجناح الخاص بالقس "أنطونيوس كمال" راعي كنيسة مارجرجس شبين القناطر عدة كتب جديدة بأسعار مخفضة.من جانبها قالت "إيفا صبحي" مسئولة التنظيم بجناح القس "أنطونيوس كمال" إن هناك عدة إصدارات مخفضة من الكتب عن العقيدة لراعي كنيسة مارجرجس شبين القناطر، لا يتخطى سعرها الـ"3" جنيهات بهدف التشجيع على التعرف على العقيدة الأرثوذكسية بين أوساط الشباب.وأشارت في تصريحات لـ"الدستور" إلى أن هناك كتيبات صغيرة وقصص ملونة للأطفال بجناحنا شاركنا بها بمعرض الكتاب القبطي، لا يتخطى سعرها الجنيه الواحد، وذلك لتشجيع الأطفال بمدارس الأحد على معرفة قصص الكتاب المقدس.