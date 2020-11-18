رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 18 نوفمبر 2020 الموافق 03 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

إقبال متوسط على معرض الكتاب القبطي بسبب كورونا

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 06:09 م
معرض الكتاب القبطي
معرض الكتاب القبطي بسبب كورونا
تريزة شنودة
طباعة
تختتم مساء اليوم فعاليات معرض الكتاب القبطي، المقام بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بمشاركة 2020م، وذلك بمشاركة 40 دور نشر قبطية.

وتسبب فيروس "كورونا" المستجد خلال العام الحالي في الحد من الإقبال على زيارة معرض الكتاب القبطي، حيث لم يشهد إقبالًا كثيرًا تخوفًا من التجمعات.

* إقبال متوسط من الزائرين بالمعرض
"إقبال متوسط.. وشراء قليل".. بهذه الكلمات بدأ مجدي بطرس مسئول التنظيم بمكتبة المحبة المشاركة بجناح خاص بمعرض الكتاب القبطي للعام الحالي، مؤكدًا أن ظروف انتشار فيروس كورونا المستجد حدت من الإقبال على زيارة المعرض، وأيضًا نسبة الشراء للكتب أقل من الأعوام السابقة.

وتابع "بطرس" لـ"الدستور" أن الإقبال متوسط على المعرض هذا العام ربما بسبب تخوف البعض من التجمعات، ومن جانب آخر الظروف الاقتصادية بالوقت الراهن أثرت على تراجع نسب شراء إصدارات الكتب.

* كتب بـ"3" جنيهات للعقيدة لتشجيع القراءة
في محاولة لتشجيع الشباب القبطي على القراءة، قدم الجناح الخاص بالقس "أنطونيوس كمال" راعي كنيسة مارجرجس شبين القناطر عدة كتب جديدة بأسعار مخفضة.

من جانبها قالت "إيفا صبحي" مسئولة التنظيم بجناح القس "أنطونيوس كمال" إن هناك عدة إصدارات مخفضة من الكتب عن العقيدة لراعي كنيسة مارجرجس شبين القناطر، لا يتخطى سعرها الـ"3" جنيهات بهدف التشجيع على التعرف على العقيدة الأرثوذكسية بين أوساط الشباب.

وأشارت في تصريحات لـ"الدستور" إلى أن هناك كتيبات صغيرة وقصص ملونة للأطفال بجناحنا شاركنا بها بمعرض الكتاب القبطي، لا يتخطى سعرها الجنيه الواحد، وذلك لتشجيع الأطفال بمدارس الأحد على معرفة قصص الكتاب المقدس.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حقيقة منشور يزعم إقرار خصومات برواتب المعلمين المتغيبين لإصابتهم كورونا

مستشفى الهرم: حالة تلاميذ «حادث الأتوبيس» مستقرة.. ومصابون بالرعاية المركزة

زوجته «سفاح الجيزة» الأخيرة: أجهضنى بمواد وضعها فى الطعام

إخلاء سبيل متهم في قضية «طفل المرور»

الصور

image description

أعضاء «حياة كريمة» يستعدون لتنفيذ المرحلة الثانية لمشروعات المبادرة الرئاسية بأسيوط

image description

ضبط 306 بطاقات تموينية لدى أصحاب المخابز وتحرير 583 مخالفة بأسيوط

image description

جامعة أسيوط تفتتح المعمل الأول إفريقيا لمشتقات البلازما

image description

«الطيبي» يتفقد المركز التكنولوجي لمتابعة ملفات التصالح

image description

أسيوط تحتفل بزفاف جماعي لـ 30 عروس بمشاركة الفنان سامح يسري

الأكثر قراءة

إخلاء سبيل متهم في قضية «طفل المرور»

الدكتورة آمنة نصير: الزواج من المشرك حرام بنص القرآن.. وزواج الكتابى حرام باجتهاد الفقهاء

«الأعلى للإعلام» يصدر بيانًا بشأن تصريحات آمنة نصير عن «زواج المسلمة من غير المسلم»

وزيرة الصحة: إحذروا كورونا.. 35% من المتعافين لم يعودوا لطبيعتهم

إنفوجراف

image description

حادث أتوبيس الرماية (إنفوجراف)

image description

6 قواعد تحميك من الإصابة بكورونا (إنفوجراف)

image description

مَن هو اللواء ياسر عسر شهيد حريق مترو مسرة؟ (إنفوجراف)

image description

مرض العظم الزجاجي (إنفوجراف)

نجم الساعة

موقع استشهاد اللواء ياسر عصر في «المترو» (صور)

منوعات

ما أهمية الماغنيسيوم للجسم؟

اكتشاف طفرة جديدة لـ«كورونا» في سيبيريا

تطعيم 40 ألفا ضد «إيبولا» بالكونغو.. وحالة تأهب لعودة التفشي

11 مليون شخص يعانون من الجوع فى أفغانستان

أيام زمان

«غروب الإمبراطور».. المشهد الأخير في حياة أحمد زكي

«مش ممكن».. سر ذعر جيهان السادات من أحمد زكي

الرئيس الراحل وراء اختيار أحمد زكي لتجسيد دوره.. كواليس «البحث عن الذات»

جددت عذابك ليه؟.. مأساة أحمد رامي في الكتابة دون أجر للست

مقالات الرأي
ماجد حبته
محاكمة إرهابى أدانته السينما!
منى رجب
بنات من ذهب
أحمد بهاء الدين شعبان
وكان لكنيسة الإسكندرية السبق «2-2»
ثروت الخرباوي
التكفير قرين الجهل
المزيد

الثقافة

في جنازة أسمهان وحرمانها من الأمومة.. 5 مواقف أبكت تحية كاريوكا

«قلده رغم إدانته لأفلامه».. أحمد خالد توفيق ينتحل شخصية يوسف شاهين

إطلاق دورة تدريبية في علم المخطوطات بالمركز الثقافي الفرنسيسكاني

الثقافي الصيني يعلن نتائج نهائيات مهرجان «مصر تتغنى 2020»