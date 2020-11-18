تمكنت مباحث المصنفات، من ضبط شركة إنتاج فنى غير مرخصة بالأزبكية تستخدم برامج مقلدة.أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة شركة إنتاج فنى بدون ترخيص – كائنة بدائرة قسم شرطة الأزبكية، واستخدام أجهزة حاسب آلى محمل عليها برامج مقلدة ومنسوخة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية بدون تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية لتلك البرمجيات.عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الشركة المشار إليها، وتبين وجود أحد العاملين بالاستوديو، وبالتفتيش أمكن ضبط (وحدة معالجة مركزية مُحمل عليها روايات مكتوبة للتمثيل السينمائى، وكذا برامج حاسب آلى وأنظمة تشغيل مقلدة ومنسوخة).تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجار العرض على النيابة العامة التحقيقات.جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال إستهداف وضبط الاستوديوهات وشركات الإنتاج الفنية غير المرخصة والقائمين عليها.